TRT Haber

1
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan ve kış mevsiminin gelmesiyle ayrı bir görsel güzelliğe bürünen yılkı atları, foto safari turları kapsamında turistlerden büyük ilgi görüyor.

01 Ocak 2019 Salı 16:25 - Son Güncelleme 01 Ocak 2019 Salı 16:36

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