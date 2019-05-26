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Ekonomi

Yerli otomobil 2022'de yollara çıkacak

Türkiye'nin otomobili projesinde sona yaklaşıldı. Yerli otomobilde gecikme yok, prototip yıl sonu hazır olacak. 2022'nin ikinci yarasında ise araçlar satışa çıkarılacak.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:04 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 13:04

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