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Ekonomi

Bireysel emeklilik fonu ile kıdem tazminatı fonu birleştiriliyor

Türkiye, "Bireysel Emeklilik Sistemi"ni (BES) yasal olarak 2001 yılında tanıdı. BES reformunun ekonomiye etkisini ve dünyadaki BES uygulamalarını sizler için araştırdık.

21 Mayıs 2019 Salı 16:11 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 16:11

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