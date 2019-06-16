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Yeni Zelanda'daki Müslümanlar arasında endişe artıyor

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlenmesinin ve 49 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede yaşayan Müslümanlar arasında endişe artıyor.

15 Mart 2019 Cuma 23:16 - Son Güncelleme 15 Mart 2019 Cuma 23:16

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