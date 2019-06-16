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Dünya

Rusya'da bir marketin zemini çöktü

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir markette, üzerinde güvenlik görevlisi ve 4 müşterinin bulunduğu zemin bir anda çöktü. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

15 Mart 2019 Cuma 18:56 - Son Güncelleme 15 Mart 2019 Cuma 18:56

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