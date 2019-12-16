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Dünya

Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:39 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:40

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