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Dünya

Mehmetçik Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:37 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:38

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