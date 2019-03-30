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Dünya

Yemen'deki savaşa dünya gözlerini kapattı

Yemen'de 5.yılına giren savaşta sivillerin kanı akmaya devam ederken, çözüm için en büyük umutlardan biri olan Birleşmiş Milletler, saldırıları kınamakla yetinmeye devam ediyor.

29 Mart 2019 Cuma 22:34 - Son Güncelleme 29 Mart 2019 Cuma 22:34

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