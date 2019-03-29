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Dünya

TİKA'dan Mozambik'e yardım eli

Kasırga ve sel felaketinin yaşandığı Mozambik'in Beria şehri yakınlarındaki ihtiyaç sahiplerine TİKA ekipleri tarafından yardım malzemesi dağıtıldı.

29 Mart 2019 Cuma 20:01 - Son Güncelleme 29 Mart 2019 Cuma 20:02

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