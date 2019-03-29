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Trump'ın İçişleri Bakanı adayına çevrecilerden maskeli protesto

Çevre aktivistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İçişleri Bakanı olarak aday gösterdiği David Bernhardt'ın konuşmasını, yeşil bataklık yaratığı maskesi takarak protesto etti.

29 Mart 2019 Cuma 11:34 - Son Güncelleme 29 Mart 2019 Cuma 11:34

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