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Popocatepetl Yanardağı'nda faaliyet arttı
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltildi.
29 Mart 2019 Cuma 00:15 -
Son Güncelleme 29 Mart 2019 Cuma 00:15
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