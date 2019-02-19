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Yemen'deki insanlık dramının son örneği: 12 yaşında 10 kilo kalan Fatma
Yemen’de iç savaş nedeniyle evinden edilen 12 yaşındaki Fatma Kubaa, bir ağacın altında açlıkla mücadele etti. Hastaneye kaldırıldığında, yalnızca 10 kilogramdı.
19 Şubat 2019 Salı 11:06 -
Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 11:06
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