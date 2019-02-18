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Brezilya'da maç sırasında stadyumu su bastı

Brezilya'da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadyumu su bastı. Stadyum dakikalar içinde göle dönerken seyirciler koltukların üzerinde selden kurtulmaya çalıştı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:58 - Son Güncelleme 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:58

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