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Dünya

Danimarka'da kışın karanlığını aydınlatan ışık festivali

Kuzey ülkeleri kış aylarını genellikle karanlıkta geçiriyor. Bu durumdan bunalan Danimarkalılar ışık festivali düzenledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:30 - Son Güncelleme 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:30

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