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Parçalı Bulutlu
Yaşam

Yarım asırdır elinden bırakmadığı iğneyle kumaş onarıyor

Zamana direnen örücülük mesleğinin son temsilcilerinden Seyfi Nazlı, mütevazı tezgahının başında kıyafetleri özenle onarmaya devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:48 - Son Güncelleme 25 Haziran 2019 Salı 16:41

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