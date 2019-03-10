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Türkiye

Yaralı geyik tedavi altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolda yaralı halde bulunan yaralı geyik, tedavi altına alındı.

10 Mart 2019 Pazar 17:29 - Son Güncelleme 10 Mart 2019 Pazar 17:29

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