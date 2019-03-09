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Türkiye

CHP'li aday "Kürdistan" söylemiyle partisini bütünleştirdi

CHP’nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı Hasan Arslan seçim bürosu açılışında mikrofonun kapalı olduğunu zannetti ve bir iş adamıyla sohbeti kayıtlara geçti.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:57 - Son Güncelleme 09 Mart 2019 Cumartesi 16:57

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