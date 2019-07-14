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Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler

Antalya'da, uyuz olduğu iddiasıyla, halıya sarılıp ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek, bölge sakinleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda yaralar oluşan eşek, tedaviye alındı.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:37 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 23:38

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