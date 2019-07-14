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Atılay denizaltısı 39 şehidiyle 77 yıldır Çanakkale'nin derinliklerinde

İsmi Atatürk tarafından verilen Atılay denizaltısı 14 Temmuz 1942’de son seferine çıktı. 39 mürettebatıyla suya gömülen Atılay'dan geriye hüzünlü öyküsü kaldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:37 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 14:38

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