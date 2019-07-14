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Çok Bulutlu
Türkiye

Aranan bin 30 şüpheli yakalandı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ülke genelinde yapılan uygulamada aranan bin 30 kişi yakalandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:54 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 10:54

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