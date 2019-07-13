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Türkiye

Aydın'da baba ve kızı traktörün altında kaldı

Aydın'da incir bahçesine giden baba ve kızı devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2019 Pazar 00:44 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 00:56

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