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Yangına rağmen yuvasını terk etmedi
Rusya’nın doğusundaki kırsal alanda çıkan yangında bir leylek, tehlikeye rağmen yuvasını terk etmedi.
15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:19 -
Son Güncelleme 15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:19
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