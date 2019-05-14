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Dünya

Batı Trakya Türk azınlık adayları soydaşların desteğini istiyor

Batı Trakya'da 1991 yılında Doktor Sadık Ahmet tarafından kurulan Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi, Yunanistan'daki Türklerin sesi olmaya devam ediyor.

14 Mayıs 2019 Salı 14:00 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 14:00

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