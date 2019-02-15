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15.02.2019 - 14:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kötülükle mücadelenin en iyi yolu iyilikleri çoğaltmaktır
15.02.2019 - 14:42
Bakan Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz
15.02.2019 - 14:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15.02.2019 - 14:32
Sağlık Bakanı Koca: İlaç stokçularına göz açtırmayacağız
15.02.2019 - 14:22
Binali Yıldırım: İstanbul 4.0 projesiyle geliyoruz
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"Vapurda Çay Simit Sohbet"in konuğu Binali Yıldırım
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, TRT Haber'de ekrana gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına, eşi Semiha Yıldırım'la konuk oldu.
15 Şubat 2019 Cuma 14:49 -
Son Güncelleme 15 Şubat 2019 Cuma 14:49
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