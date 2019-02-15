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Türkiye

TSK'nın "Kış-2019" tatbikatından görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatının görüntülerini paylaştı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:10 - Son Güncelleme 15 Şubat 2019 Cuma 11:10

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