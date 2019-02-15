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Türkiye

Ankara Şehir Hastanesi kapılarını TRT Haber'e açtı

Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:59 - Son Güncelleme 15 Şubat 2019 Cuma 09:59

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