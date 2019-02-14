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Gitar kılıfı içindeki uyuşturucuyla kaçış köprüde son buldu

Osmangazi Köprüsü'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille ters yönde seyreden 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların köprüden attığı gitar kılıfından uyuşturucu çıktı.

14 Şubat 2019 Perşembe 20:27 - Son Güncelleme 14 Şubat 2019 Perşembe 20:27

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