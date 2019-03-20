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Dünya

Vahşi hayvanları koruma görevlisi Lisa ile çitalar arasındaki dostluk

Güney Afrika'da vahşi hayvanları koruma görevlisi Lisa Tora Jaqueline Kytösaho'nun, yırtıcı çitalarla kurduğu yakın dostluk dikkat çekiyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:09 - Son Güncelleme 20 Mart 2019 Çarşamba 17:09

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