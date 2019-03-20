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Dünya

PKK yandaşları Almanya'da TV binasını işgal etmeye çalıştı

Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu WDR binasını işgal girişiminde bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:01 - Son Güncelleme 20 Mart 2019 Çarşamba 14:51

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