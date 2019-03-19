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19.03.2019 - 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ereğli'de halka hitap ediyor
19.03.2019 - 11:52
AİHM, Türkiye'nin Demirtaş'la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti
19.03.2019 - 10:49
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a cevap
19.03.2019 - 10:23
LPG'li araçlara kapalı otopark düzenlemesi
19.03.2019 - 10:17
HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
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Brexit düğümünü çözecek tüm yollar tıkandı, gözler Avrupa Birliği'nde
İngiltere Parlamentosu, Brexit için sunulan tüm alternatiflere hayır oyu verdi. Ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma tarihi ertelendi ancak ne zaman ve nasıl çıkacağı belirsiz.
19 Mart 2019 Salı 11:42 -
Son Güncelleme 19 Mart 2019 Salı 11:43
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