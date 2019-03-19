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Dünya

Yeni Zelandalılar terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışıyor

Yeni Zelanda tarihinde benzeri görülmemiş bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. TRT Haber ekibi, dünyayı şoka sokan saldırının yaşandığı Christchurch kentindeydi.

19 Mart 2019 Salı 11:12 - Son Güncelleme 19 Mart 2019 Salı 11:12

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