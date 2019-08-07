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Yaşam

Ünlülerin hayatı ile 81 ilin plakası Muhammet'in ezberinde

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Güler, birçok padişahın, sanatçının biyografik bilgileri ile 81 ilin plakasını ezbere biliyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:41 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:42

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