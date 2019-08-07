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07.08.2019 - 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile birlikte harekat merkezi kurulacak
07.08.2019 - 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı
07.08.2019 - 16:36
ABD ile barış koridoru mutabakatı sağlandı
07.08.2019 - 15:24
Meclis'in ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak
07.08.2019 - 15:00
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Ünlülerin hayatı ile 81 ilin plakası Muhammet'in ezberinde
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Güler, birçok padişahın, sanatçının biyografik bilgileri ile 81 ilin plakasını ezbere biliyor.
07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:41 -
Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:42
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