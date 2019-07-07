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Ünlü rekortmen dalgıç Turan vatoz balığı görüntüledi

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı'nda trofe avı için dalış yaptı. Dalış yaptığı sırada zehirli ve tehlikeli vatoz balığını görüntüledi. Turan, o anları TRT'ye anlattı.

07 Temmuz 2019 Pazar 19:53 - Son Güncelleme 07 Temmuz 2019 Pazar 19:53

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