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Türkiye

Pendik'te magandalar trafikte terör estirdi

Pendik'te bir trafik magandaları tartıştığı sürücünün yolunu keserek, otomobile saldırdı. Sürücü ve otomobilde bulunan hamile kadına dehşeti yaşatan magandalar hızını alamayıp, otomobilin aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:55 - Son Güncelleme 07 Temmuz 2019 Pazar 17:56

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