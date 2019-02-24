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Türkiye

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği yarışmaya 330 okçu katıldı

Okçuluk sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Ümraniye Belediyesi'nin Geleneksel Okçuluk Yarışmaları İstanbul'da yapıldı. Yarışmaya 330 sporcu katıldı.

24 Şubat 2019 Pazar 00:59 - Son Güncelleme 24 Şubat 2019 Pazar 00:59

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