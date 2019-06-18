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Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı

Kosova’dan İsviçre’ye uçuşu sırasında İtalya üzerinde seyir halindeyken türbülansa giren uçakta 10 kişi yaralandı. Uçakta yaşanan panik anı amatör kameraya yansıdı.

18 Haziran 2019 Salı 13:28 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 13:28

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