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Dünya

Toronto'da şampiyonluk kutlamalarında silah sesleri

Kanada'nın Toronto şehrindeki şampiyonluk kutlamalarında silah sesleri duyuldu. İki kişinin vurularak yaralandığı açıklandı.

18 Haziran 2019 Salı 10:21 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 10:21

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