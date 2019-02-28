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Uçak buz tutan pistte dönerek dışarı savruldu

Rusya’da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:25 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 10:25

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