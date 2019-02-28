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Dünya

Pakistan Dışişleri Bakanı TRT World'e konuştu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve Hindistan ile olan gerilimi TRT World'e değerlendirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:28 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:28

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