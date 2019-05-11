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Türkiye

Tuzla'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Tuzla'da iddiaya göre uyuyan hafriyat kamyonu şoförü faciaya neden oldu. Kazadan, bir araç sürücüsü kıl payı kurtulurken, bir köpek tonlarca hafriyatın altında kaldı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:30 - Son Güncelleme 11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:31

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