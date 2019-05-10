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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Türkiye

Kamyonun damperi üst geçide böyle çarptı

Giresun'da, bir kamyonun damperi üst geçide çarparak koptu, kamyon ise yaklaşık 150 metre sonra durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

10 Mayıs 2019 Cuma 17:57 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 18:28

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