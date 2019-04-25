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Bilim Teknoloji

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:56 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:56

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