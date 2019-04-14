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Bilim Teknoloji

Dünyanın en büyük uçağı ilk kez havalandı

117 metre kanat açıklığına sahip, 226 tonluk dünyanın en büyük uçağı Roc havalandı. 150 dakika süren test uçuşu, sorunsuz şekilde tamamlandı.

14 Nisan 2019 Pazar 14:53 - Son Güncelleme 14 Nisan 2019 Pazar 14:53

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