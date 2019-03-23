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Bilim Teknoloji

Genç girişimciler İTÜ ARI Teknokent’te 'çekirdek'ten yetişiyor

TRT Haber, Türkiye’nin teknoloji hamlesinde önemli bir yer tutan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’teki çalışmaları yerinde izledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:32 - Son Güncelleme 23 Mart 2019 Cumartesi 11:32

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