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Sağlık

Türkiye'nin ilk dijital ameliyathanesi İstanbul Üniversitesinde

Sanal gerçeklik artık hayatın her alanında. Bunlardan biri de sağlık sektörü. Türkiye'nin ilk dijital ameliyathanesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kuruldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:34 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:35

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