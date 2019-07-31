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Sağlık

İnternetten satılan zayıflama çayları sağlığı tehdit ediyor

Zayıflama çayları içine konulan etken maddeler, ölüme bile neden olabiliyor. Uzmanlar, doktorların önermediği bu ürünlerin kullanılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:52 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:47

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