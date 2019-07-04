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Kültür Sanat

Türkiye’nin ilk balon festivali Ürgüp'te başladı

Türkiye'nin ilk balon festivali Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı. 11 farklı ülkeden 16 farklı şekilleri olan balonların havalandığı festival renkli görüntüler oluşturdu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:30 - Son Güncelleme 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:30

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