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Kültür Sanat

Türk sinemasının en güzel gülen adamı: Kemal Sunal

Bugün, insanın ve toplumsal değerlerin öne çıktığı filmlerin başrol oyuncusu, dönemin değil gönüllerin sanatçısı Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18 - Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19

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