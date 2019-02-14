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Türkiye'nin gönüllü doktorları Kenya'da mültecilerin yardımına koştu

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ve Türkiye’nin yardım ajansı TİKA'nın Kenya'daki Kakuma mülteci kampına uzattığı yardım elini, TRT World Muhabiri Ömer Kablan anlattı.

12 Şubat 2019 Salı 16:23 - Son Güncelleme 12 Şubat 2019 Salı 16:23

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