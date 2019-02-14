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ABD'de Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik çelişkiler sürüyor

ABD'de Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik çelişkiler sürüyor. Dışişleri Bakanı Pompeo, cinayeti örtbas etme suçlamalarını reddediyor ancak Washington Riyad'a yaptırım uygulamıyor.

12 Şubat 2019 Salı 15:07 - Son Güncelleme 12 Şubat 2019 Salı 15:07

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